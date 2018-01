Sturm: 20 Wintersportler aus Seilbahn gerettet

Besonders das nördliche Vorarlberg sowie das Tiroler Außerfern waren vom Sturm betroffen. Bis 14 Uhr wurden an der Messstation am Galzig (2079 Meter) in Tirol 155,9 km/h verzeichnet, berichtete die ZAMG. Dahinter folgte der Brunnenkogel (3437 Meter) ebenfalls in Tirol mit 137,5 km/h. 128,2 km/h erreichte eine Windböe am Valluga in den westlichen Lechtaler Alpen auf Vorarlberger Gebiet auf 2805 Metern Seehöhe. In Mellau im Bregenzerwald auf 1400 Metern Seehöhe waren zuvor maximale Windstöße von über 140 km/h verzeichnet worden, berichtete "Wetterring Vorarlberg".