2018 – kommt ein Neustart oder der Untergang?

Laut einer Umfrage des IMAS-Instituts starten zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder mehr Befragte positiv in das neue Jahr. Dieses Neujahr gibt es mehr Optimisten als Pessimisten, so bezeichnete knapp jeder zweite Befragte die eigene Stimmung als zuversichtlich. Ob diese Zuversicht auch in politischer Hinsicht berechtigt ist oder nicht, wird sich schon bald zeigen. Immerhin: 53 Prozent der Befragten einer Umfrage der Tageszeitung "Der Standard" beurteilen die neue türkis-blaue Regierung als grundsätzlich gut für Österreich – entscheidend mehr als noch 2013, als Werner Faymann (SPÖ) und Michael Spindelegger (ÖVP) eine Koalition eingingen.