„Krawallmachern“ droht jetzt die Todesstrafe

Trump: "Zeit für einen Wechsel"

Tatsächlich kommentiert US-Präsident Donald Trump auf Twitter die Proteste seit ihrem Ausbruch am vergangenen Donnerstag in der Stadt Mashad. Aus Sicht des US-Staatschefs ist die "Zeit für einen Wechsel" gekommen. Was er damit meint, ist klar: den Sturz des Mullah-Regimes.