Neue Intrigen in der Vorstadt

"Vanessa" Hilde Dalik muss um ihre Existenz kämpfen, weil sie ihr Ehemann finanziell und gesellschaftlich vernichten will, und tut nahezu alles, um in den engen Freundinnenkreis aufgenommen zu werden – was nicht konfliktfrei abläuft, findet sie doch Gefallen "an so manchem Vorstadtmann": "Das sollte niemand verpassen", lacht Dalik, "denn es ist für jeden Zuseher etwas dabei. Alles, was das Herz begehrt. Für Krimifans und alle, die Komödien lieben. Es ist fast jedes Genre vertreten!"