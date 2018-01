Arbeitslosigkeit im Dezember erneut gesunken

Leichter Rückgang auch in Wien

Auch in Wien ist die Arbeitslosigkeit analog zum Bundestrend rückgängig. Die Zahl der beim AMS vorgemerkten Personen sank im Dezember im Jahresvergleich um 5,3 Prozent auf 135.205. Gleichzeitig befanden sich 27.847 Personen in Schulungen (plus 11,2 Prozent). Die Summe beider Gruppen sei um 2,8 Prozent kleiner geworden, hieß es in einer Aussendung.