Supervollmond erhellte den Nachthimmel Österreichs

Dieses Jahr startet aus astronomischer Sicht mit einem ganz besonderen Naturschauspiel: Denn in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem sogenannten Supermond. In dieser Nacht erscheint der Mond besonders groß und plastisch, weil er in seiner Vollmondkonstellation horizontnah steht und die erdnächste Bahn erreicht. Zudem folgt schon Ende des Monats das nächste Ereignis am Himmel, wenn es am 31. Jänner zu einem Blue Moon kommt.