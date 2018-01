Dieselverbrauch erreichte 2017 neuen Rekordwert

Im vergangenen Jahr sind in Österreich 8,6 Millionen Tonnen - rund 10,5 Milliarden Liter - Benzin und Diesel verbraucht worden. Das ist ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber 2016. Der Benzinverbrauch blieb mit 2,2 Milliarden Liter stabil, während der Dieselverbrauch um 3,4 Prozent auf den Spitzenwert 8,3 Milliarden Liter anstieg, teilte der Mineralölindustrie-Fachverband am Neujahrstag mit.