Ausgelassene Stimmung am Wiener Silvesterpfad

In Wien sind am Sonntag wieder Hunderttausende Gäste aus dem In- und Ausland zum traditionellen Silvesterpfad geströmt. Bei freiem Eintritt nutzten zahlreiche Menschen bereits ab dem frühen Nachmittag das bunte Programm. An elf Standorten in der City, aber auch im Prater und in der Seestadt Aspern werden bis 2 Uhr Live- und DJ-Musik, Kinderprogramm und Tanzkurse geboten. Die Stimmung ist ausgelassen.