Silvesterpfad: Alle Party-Areale im Überblick!

Insgesamt werden sich 240 Polizisten in Uniform und in Zivil unter die Feiernden mischen, um einen reibungslosen Jahreswechsel zu ermöglichen. Wichtige Erinnerung an dieser Stelle noch an alle Feuerwerk-Fans: Das Zünden von Knallkörpern und Raketen ist im gesamten Stadtgebiet ausnahmslos verboten!