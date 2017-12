Schwere Lastwagen als Rammschutz für Silvesterpfad

Samariterbund im Einsatz

Für die Sicherheit der Feiernden sorgt auch der Samariterbund. Dessen Mitarbeiter sind von 14 bis 3 Uhr früh mit sieben Rettungstransportwagen und zwei mobilen Notfahrzeugen in der Inneren Stadt im Einsatz. Am Stephansplatz, am Rathausplatz, am Neuen Markt und Am Hof stehen Ambulanzen für erkrankte oder verletzte Personen bereit.