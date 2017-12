D: 18-Jähriger stiehlt Goldkette und schluckt sie

Ein junger Dieb hat in Bremen einer älteren Frau die Goldkette vom Hals gerissen und anschließend verschluckt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überfiel der 18-Jährige die 66-Jährige am Samstagmittag und floh zu Fuß. Drei Männer beobachteten den Vorfall von einem Balkon aus, verfolgten den Täter und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.