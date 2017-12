Schnee, Regen: So startet das Wetter ins neue Jahr

An der Alpensüdseite scheint am Dienstag bereits wieder häufig die Sonne, letzte Störungsreste ziehen bereits im Laufe des Vormittags ab. Auch im Osten ist es bei wechselnder Bewölkung immer wieder sonnig. Im Westen und Norden stauen sich hingegen dichte Wolken an den Bergen, sie sorgen bei einer Schneefallgrenze zwischen 500 Meter und 800 Metern Seehöhe außerdem häufig für Niederschlag. In Föhnstrichen in den Tauern und im östlichen Flachland kommt lebhafter West- bis Nordwestwind auf. Morgens hat es zwischen minus drei und plus vier Grad, in manchen Alpentälern auch deutlich weniger, tagsüber steigen die Temperaturen auf ein bis acht Grad.