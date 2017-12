Tierfreundin entlarvt skrupellosen Welpenhändler

Verkäufer lockt Interessenten über die Grenze

Ein Laie könnte auf den ersten Blick meinen, es wäre alles in Ordnung: Da ist von Impfungen, Mikrochip, EU-Heimtierausweis und Kaufvertrag die Rede, doch schnell tischt der Mann den Interessenten folgende – bei der Welpenmafia sehr beliebte – Geschichte auf: Die Welpen hätte der Schwiegervater gezüchtet, dieser lebe knapp hinter der Grenze in Tschechien. Fallen die Käufer darauf herein und holen das Tier dort ab, so importieren sie es selbst nach Österreich. Illegal, da die Papiere zumeist gefälscht sind. Die Welpenmafia umgeht so erfolgreich unsere Gesetze.