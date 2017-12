Sagen Sie weiterhin, was Sie denken, Frau Kneissl?

Sie sind auch Ministerin für Integration. Werden diese jungen Männer, von denen Sie vorher gesagt haben, dass sie auf Statussuche sind, sich überhaupt integrieren können?

Es kommt immer darauf an, wie sie ihre Erwartungen gestalten. Ich habe - weil ich für den Integrationsfond in den letzten zwei Jahren an einigen Publikationen mitgewirkt habe - im Gespräch mit vielen gemerkt, dass sie völlig überzogene Erwartungen hatten. Das gilt für alle Neuankömmlinge, nicht nur für die Männer. Wenn die nach Europa kommen in der Annahme, dass sie jetzt so viel verdienen, dass sie ihre Großfamilie in Bangladesh oder wo immer versorgen können, dann müssen sie eben begreifen, dass das nicht in dem Umfang möglich sein wird. Es geht darum, diese Erwartungshaltungen an die Realität anzupassen.