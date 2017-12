Sobotka: „Geistige Rülpser sind verzichtbar“

"Aus für Rauchverbot nicht Wunsch der ÖVP"

Bei der türkis-blauen Koalition lobt Sobotka die Geschwindigkeit. Und er betont erneut, dass das Aus für das Rauchverbot nicht der Wunsch der ÖVP gewesen sei. "Aber gemessen an den anderen Themen halte ich den Kompromiss für gerechtfertigt", so Sobotka. An den Raucherkammerln im Parlament will er aber nichts ändern – sofern diese auch weiter frequentiert werden.