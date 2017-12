67 Gegenstimmen: Sobotka zu Parlamentschef gewählt

Neo-Parlamentschef verspricht Äquidistanz

Sobotka will auch all jene überzeugen, die ihn nicht gewählt haben und sagte in seiner ersten Rede Äquidistanz in der Führung seines Amtes zu. "Demokratie ist eines der höchsten Güter, die es zu schützen gilt in allen Fragen", lud der Ex-Minister die Abgeordneten "zu einem gemeinsamen Miteinander" ein. Wie schon bei seinen Vorgängerinnen werde es auch sein Ziel als Präsident sein, das Parlament als "Stätte der Begegnung" zu öffnen, kündigte Sobotka an. Er wolle Wissenschaftler und Künstler zum Dialog laden.