Breite Mehrheit sieht ÖVP-FPÖ-Regierung positiv

Nur zwei Regierungsvorhaben kommen bei den Österreichern nicht so gut an: das Aus für das allgemeine Rauchverbot in der Gastronomie sowie die Flexibilisierung der Arbeitszeit mit der Möglichkeit eines Zwölfstundentags. Die türkis-blaue Regierung wird in den kommenden Wochen zeigen müssen, ob das Vertrauen der heimischen Bevölkerung zu recht besteht. Sonst könnten die üppigen Vorschusslorbeeeren sehr rasch wieder verschwunden sein.