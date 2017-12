Initiative gegen Feuerwerkskörper zu Silvester

Initiative gegen Knallerei

"Umso bedeutender ist daher das Bewusstsein über seine eigene Verantwortung", so Herwig Pucher von "TIERplus", der eine österreichweite Initiative gegen Silvesterknallerei ins Leben gerufen hat. Mit "Hast an' Knall? Nein zur Silvesterknallerei - unseren Tieren zuliebe!" wolle man ein Zeichen setzen, so Pucher. Denn jeder, der Knallkörper verschießt, füge Tieren ungerechtfertigt schwere Angst und Leiden zu. Alle Unterstützer sind aufgerufen, das Logo weiterzuverbreiten und auf Knallkörper zu verzichten. Sie können es etwa auf Facebook als Profilbild verwenden oder in Ihren E-Mails in der Signatur anheften.