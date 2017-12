Rihanna trauert um ihren Cousin

Die Sängerin hatte zusammen mit Tavon Kaiseen Alleyne am 1. Weihnachtsfeiertag noch Fotos auf ihren Social-Media-Konten gepostet. Doch ihr Instagram-Post Dienstagnacht war voller Entsetzen und Trauer: “Ruhe in Frieden Cousin. Ich kann nicht glauben, dass ich dich letzte Nacht noch in den Armen gehalten habe. Ich hätte niemals gedacht, dass es das letzte Mal ist, dass ich die Wärme deines Körpers spüre. Ich werde dich immer lieben, Mann!", schreibt Rihanna dort.