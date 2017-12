Robbie hat nur drei „Spice Girls“ abgeschleppt

Doch was ist dran an Robbie Williams' dreister Behauptung, er habe sich mit vier der ehemals fünf "Spice Girls" in den Laken gewälzt? Vor wenigen Monaten stellte Mel B., auch bekannt als "Scary Spice", in einem Interview klar: "Er hat behauptet, dass er Affären mit den Spice Girls hatte und ich sagte ihm: 'Nicht mit mir, ich bin die Einzige, mit der du keine hattest." Kurz davor habe sich der Musiker auch persönlich bei Mel B. entschuldigt, so die Sängerin weiter: "Er sagte, dass alles aus dem Zusammenhang gerissen wurde."