Japan rüstet auf: Kampfjets, Schiff, Raketenabwehr

Angesichts der angespannten Sicherheitslage in Asien - vor allem wegen der Bedrohung durch Nordkorea - überprüft Japan seine eigenen Verteidigungsfähigkeiten. Japanischen Medienberichten zufolge denkt die rechtskonservative Regierung ungeachtet der pazifistischen Verfassung sogar über die Anschaffung eines Flugzeugträgers nach, die Raketenabwehr wird ausgebaut. Erst am Freitag war ein Etatentwurf für das Verteidigungsbudget in der Rekordhöhe von 5,19 Billionen Yen (rund 39 Milliarden Euro) abgesegnet worden.