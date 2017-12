Philippinen: Verheerender Brand in Einkaufszentrum

Bei einem Großbrand in einem Einkaufszentrum auf den Philippinen sind möglicherweise Dutzende Menschen getötet worden. Die Überlebenschancen der 37 Vermissten seien "gleich null", sagte Präsident Rodrigo Duterte am Unglücksort in Davao. Das Feuer in dem vierstöckigen Gebäude schnitt zahlreichen Menschen den Fluchtweg ab, unter anderem vielen Beschäftigten eines Call-Centers im Obergeschoss.