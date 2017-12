Warum ist Weihnachten so wichtig, Herr Bischof?

Sie untertreiben. Das sind mehr als zu manchem Popstar pilgern und auch 3000 mehr, als gegen die türkis-blaue Regierung demonstriert haben. Warum?

Die Kirche in Tirol mit ihrer uralten Geschichte hat einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, sie ist trotz aller Schwierigkeiten eine sehr lebendige Kirche. In den Pfarren sind Zigtausende Menschen aktiv. Aber was mich besonders gefreut hat: Zur Bischofsweihe sind auch Leute gekommen, die mit der Kirche gar nicht so viel zu tun haben. Sie haben sich wahrscheinlich gedacht: Das schau ich mir an, da gehöre ich jetzt auch einmal dazu.