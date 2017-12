Parallel-Event: Jury übersah eindeutigen Torfehler

In Courchevel ist es am Mittwoch zu einer Premiere gekommen: Zum ersten Mal in der Geschichte des Skisports ging es bei einem Parallel-Slalom der Damen um Weltcup-Punkte. Der Bewerb präsentierte sich vor den TV-Zuschauern sehr gut, er ist spektakulär und spannend zugleich. Nur die Jury kennt sich noch nicht ganz aus: Eine Sportlerin (oder gar zwei?) hätte sie wegen Torfehlern ausschließen müssen.