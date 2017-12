Vonn und Mancuso üben Kritik am Parallel-Event

Nach der Kritik von Henrik Kristoffersen am Punktesystem bei Parallel-Events gibt es nun auch schärfere Töne aus dem Damenlager. Die US-amerikanische Ski-Queen Lindsey Vonn und ihre Landsfrau Julia Mancuso konnten sich mit dem Parallel-Slalom am Mittwoch in Courchevel, den Mikaela Shiffrin gewann, gar nicht anfreunden. Während des Rennens gab’s Kritik von den beiden Amerikanerinnen in den sozialen Netzwerken.