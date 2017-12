Doskozil neuer Finanzlandesrat im Burgenland

Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Donnerstag in Eisenstadt vom burgenländischen Landtag zum neuen Finanzlandesrat gewählt worden. Bei der Abstimmung erhielt der frühere Verteidigungsminister 23 von 35 abgegebenen Stimmen. In seiner Antrittsrede kündigte Doskozil an, Politik auf sachlicher Ebene machen zu wollen und trat für eine "lebende Sozialpartnerschaft" ein.