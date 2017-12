Ellison von Feliciano als Musik-Direktor engagiert

Ellison bei Grazer Blues Tagen am Start

Ganz im Sinne der von ihm ins Leben gerufenen Tribe-Gemeinschaft, die sich rund um die Band und seine Fans und Förderer entspinnt, hat Ellison dabei aber nie den Kontakt zur Heimat verloren. Regelmäßige Auftritte im Zuge des Vienna Blues Spring, jährliche Fixtermine in Graz und Gleisdorf und eine beeindruckende Zahl von Gigs in ganz Europa zeigen, dass Tribe seinen Wurzeln treu geblieben ist. Demnächst zu sehen ist Ellison übrigens in Österreich, wenn Anfang Februar 2018 in der steirischen Hauptstadt zum dritten Mal die Grazer Bluestage über die Bühne gehen.