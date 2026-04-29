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So freut sich Ridle Baku über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 für RB Leipzig …
Deutsche Bundesliga
RB Leipzig fertigt Union
Berlin klar mit 3:1 ab!
Patrick Wimmer erzielte ein Traumtor.
Deutsche Bundesliga
Wolfsburg feiert Wimmer, Bayern praktisch Meister
Union-Trainerin Marie-Louise Eta
Union-Trainerin Eta:
„Habe da allgemein ein sehr großes Fragezeichen“
Steffen Baumgart (links, großes Bild) muss gehen – da kann auch Kapitän Christopher Trimmel ...
Bei Union brennt‘s
Trimmel-Klub feuert Trainer, eine Frau übernimmt
Für Leo Querfeld und Co. hat es gegen den FC St. Pauli keinen Sieg gegeben …
Deutsche Bundesliga
Kein Sieger im Duell von Union und St. Pauli!
Bundestrainer Julian Nagelsmann
Nach Ausfall im Kader
Also doch! Nagelsmann nominiert VfB-Profi nach
Konrad Laimers Bayern stehen bei unglaublichen 97 Treffern.
Nach Sieg gegen Union
Nur noch fünf Tore fehlen den Bayern zum Rekord!
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Krone Sport-News
Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Für Leo Querfeld und Co. hat es gegen den FC St. Pauli keinen Sieg gegeben …
Deutsche Bundesliga
Kein Sieger im Duell von Union und St. Pauli!
Bundestrainer Julian Nagelsmann
Nach Ausfall im Kader
Also doch! Nagelsmann nominiert VfB-Profi nach
Konrad Laimers Bayern stehen bei unglaublichen 97 Treffern.
Nach Sieg gegen Union
Nur noch fünf Tore fehlen den Bayern zum Rekord!
Harry Kane konnte sich erneut in die Torschützenliste eintragen.
Deutsche Bundesliga
Bayern souverän, Leverkusen patzt gegen Heidenheim
Freiburg musste sich spät geschlagen geben.
Deutsche Bundesliga
Union Berlin feiert wichtigen Sieg in Freiburg
Für Romano Schmid (links) ist es weiter eine schwierige Saison! 
Zuletzt erfolglos
Harte Entscheidung! Degradierung für ÖFB-Kicker
Marco Grüll traf zum zwischenzeitlichen 3:1
Deutsche Bundesliga
ÖFB-Kicker trifft! Bremen-Gala bei Union Berlin
Michael Gregoritsch
Deutsche Bundesliga
Gregerl trifft für Augsburg – Bayern stolpert fast
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