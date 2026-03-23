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Nach Ausfall im Kader

Also doch! Nagelsmann nominiert VfB-Profi nach

Fußball International
23.03.2026 09:19
Bundestrainer Julian Nagelsmann
Bundestrainer Julian Nagelsmann(Bild: AFP/HANNES P. ALBERT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, soll Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann Angelo Stiller nachnominiert haben. Der VfB-Profi soll für den verletzten Aleksandar Pavlovic nachrücken. 

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Laut war die Kritik gewesen, als Nagelsmann seinen Kader für die beiden Testspiele gegen die Schweiz (Freitag) und Ghana (30. März) veröffentlicht und dabei auf Stiller verzichtet hatte. Vor allem in Stuttgart war der Ärger groß, dass der formstarke Sechser nicht berücksichtigt wurde. 

Aleskandar Pavlovic fällt verletzt aus, ...
Aleskandar Pavlovic fällt verletzt aus, ...(Bild: AFP/APA/Tobias SCHWARZ)
... Angelo Stiller rückt nach.
... Angelo Stiller rückt nach.(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)

Die Hüfte ...
Nun allerdings die Wende! Da Pavlovic aktuell über Schmerzen am Hüftbeuger klagt, deshalb auch das Bundesliga-Spiel seiner Bayern gegen Union Berlin verpasste, soll sich Nagelsmann laut „Bild“ und „Sport1“ als Ersatz für den 24-jährigen Stiller entschieden haben.

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