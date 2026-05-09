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Kuchl durfte gegen Saalfelden jubeln.
Knappes Ding am Göll
Kuchl reichte gegen Pinzgau „dummer Elfer“
Kuchl durfte gegen Saalfelden jubeln.
Knappes Ding am Göll
Kuchl reichte gegen Pinzgau „dummer Elfer“
3. Liga West:
3:0 – Wacker kann sich nur mehr selbst besiegen!
Fabian Büchele (li.) spielt auch heute noch bei Seekirchen.
Loyale Spieler
Seit 20 Jahren im Klub: „Das ist mehr als Kicken“
Kuchls Torschützen: Hofer, Mühlbauer, Nestaval (v. li.).
Souveränes 3:0
Kuchl-Goalie Erol als Unbezwingbarer für Reichenau
3. Liga West:
Seekirchen feiert Derbysieg – Kitzbühel überrascht
Seekirchen und Kapitän Eliasch verteidigen meist souverän – nach dem zwischenzeitlichen Kuchler ...
Salzburger Derby-Sieg
Seekirchen landet Last-Minute-Sieg gegen Kuchl
Videos
Niko Kovac
BVB-Coach sieht ein
Kovac: „Die Bayern sind sehr viel besser als wir“
Folge von Samstag
Bewegung als Energie- und Gute-Laune-Lieferant!
Mesut Özil
Hier im Video:
Böse Özil-Panne mitten in der 140-Kilo-Challenge
Folge von Freitag
Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht
Kuchl durfte gegen Saalfelden jubeln.
Knappes Ding am Göll
Kuchl reichte gegen Pinzgau „dummer Elfer“
3. Liga West:
3:0 – Wacker kann sich nur mehr selbst besiegen!
Fabian Büchele (li.) spielt auch heute noch bei Seekirchen.
Loyale Spieler
Seit 20 Jahren im Klub: „Das ist mehr als Kicken“
Kuchls Torschützen: Hofer, Mühlbauer, Nestaval (v. li.).
Souveränes 3:0
Kuchl-Goalie Erol als Unbezwingbarer für Reichenau
3. Liga West:
Seekirchen feiert Derbysieg – Kitzbühel überrascht
Seekirchen und Kapitän Eliasch verteidigen meist souverän – nach dem zwischenzeitlichen Kuchler ...
Salzburger Derby-Sieg
Seekirchen landet Last-Minute-Sieg gegen Kuchl
3. Liga West
LIVE: Seekirchen trifft im Spitzenspiel auf Kuchl
Thomas Hofer (li.) und Mario Lapkalo.
Hit in der Westliga
„Ist für den Salzburger Fußball extrem positiv“
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