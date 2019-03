Alles dreht sich um den Schreibtisch

Wie persönlich darf es sein?

Eine Studie aus dem Jahr 2012 ("My Desk is my Castle" von Uta Brandes und Michael Erlhoff. Exploring Personalisation Cultures, Basel, Birkhäuser Verlag 2012 ) nahm über einen Zeitraum von sechs Monaten in fünf Kontinenten und elf Ländern an die 700 Schreibtische von Frauen und Männern in den Branchen Banken, Callcenter, Verwaltung und Designbüros genauer unter die Lupe. Im Durchschnitt befanden sich dabei auf jedem Schreibtisch mehr als zwölf (!) Gegenstände, die nichts mit dem eigentlichen Arbeitsablauf zu tun hatten.