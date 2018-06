Pool to go: Cooles Nass im Handumdrehen

Sommerhitze bei Temperaturen jenseits der 28-Grad-Grenze - da hilft nur ein Sprung ins kühle Nass. Gartenbesitzer mit eigenen Pools haben jetzt allen Grund zum Jubeln, doch auch für bislang hartnäckige Pool-Verweigerer gibt es eine ebenso rasche wie vergleichsweise kostengünstige Lösung: aufblasbare Schwimmbecken in vielen Formen und Ausstattungen, die rasch auf- und ebenso einfach im Herbst wieder abgebaut werden können. Mobile „Pools to go“, die in puncto Wasserspaß ihren fest installierten Vorbildern in so gut wie nichts nachstehen.