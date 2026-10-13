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Arbeiten bei BKS

Kranteile schweben über dem Villacher Hauptplatz

Kärnten
13.10.2026 12:00
Ein riesiger Schwerlastkran hebt die Einzelteile über das Bankgebäude in den Innenhof
Ein riesiger Schwerlastkran hebt die Einzelteile über das Bankgebäude in den Innenhof(Bild: zVg)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Für Staunen sorgten Arbeiten auf dem Hauptplatz in Villach: Ein riesiger Kran hebt schwere Teile über das Gebäude der BKS-Bank in den Innenhof. Das ist der Start für einen großen Umbau.

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Die Schwertransporter auf dem Villacher Hauptplatz direkt vor dem BKS-Gebäude sind nicht zu übersehen. Die Fahrzeuge haben Einzelteile für einen Baukran geliefert.

Mit Präzision hebt ein riesiger Ausleger die schweren Teile über die Bankfiliale in den Innenhof. Der Kran wird für die bald anlaufenden Bauarbeiten an dem Gebäude benötigt.

Die BKS nimmt vier Millionen Euro in die Hand, um die Filiale auf dem Hauptplatz umzugestalten. Während der historische Bereich des Gebäudes erhalten bleibt, wird der hintere Teil zu Mietwohnungen umgebaut.

Die Arbeiten ziehen die Aufmerksamkeit auf sich
Die Arbeiten ziehen die Aufmerksamkeit auf sich(Bild: Kofler)

Dazu ist ein Teilabbruch sowie der Neuaufbau des zweiten Ober- sowie des Dachgeschosses notwendig. Insgesamt zehn Wohnungen sollen entstehen. Des weiteren soll das Hofgebäude so umgestaltet werden, dass hier ein Geschäftslokal einziehen soll.

Nur wenige Meter weiter in der Innenstadt ist ein weiterer Kran bereits im „Weihnachtseinsatz“. Der Stadtpfarrturm wird bereits mit den Lichtern für den Villacher Advent ausgestattet.

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