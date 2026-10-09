Heuer bereits 19 Mio. Euro Schaden durch Phishing

„Die Methoden ändern sich. Die Cyberkriminellen werden immer einfallsreicher“, legte Holzer dar. So würden aktuell Textnachrichten verschickt, in denen mit der Vorgabe, die Registrierung für die ID-Austria laufe ab, Empfänger hinters Licht geführt werden. Hundert Opfer ließen sich damit bereits täuschen, allein mit dieser Phishing-Methode wurde schon ein Schaden von 500.000 Euro verursacht.