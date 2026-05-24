Behounek gelingt der Wiederaufstieg mit Willem II!

Ende gut, alles gut – die Achterbahnfahrt von Willem II und dessen Wiener Abwehrchef Raffael Behounek ist zu einem glücklichen Abschluss gekommen! Ein Jahr nach dem bitteren Abstieg ist der Traditionsklub aus dem Süden der Niederlande über ein dramatisches Playoff-Turnier wieder in die Ehrendivision zurückgekehrt …
Nach einer bitteren 1:2-Heimniederlage am vergangenen Mittwoch schlug die Mannschaft des langjährigen WSG-Tirol-Verteidigers Behounek im Rückspiel beim FC Volendam zurück, siegte ihrerseits mit 2:1 und erzwang damit ein Elfmeterschießen.
In diesem setzte sich Willem II mit 5:4 durch, Matchwinner wurde dabei Goalie Thomas Didillon-Hödl, der einen Elfer der Hausherren hielt und als letzter Schütze der Gäste traf.
Dauerbrenner Behounek
Behounek war in allen sechs Playoff-Partien gegen RKC Waalwijk (1:0, 1:1), Almere City (1:0, 2:0) sowie gegen Volendam jeweils über die volle Spielzeit im Einsatz, insgesamt kam er in der heurigen Spielzeit auf 43 Pflichtspiel-Einsätze (40-mal durchgespielt!) für den letztmals 1955 zu Meister-Ehren gekommenen Klub.
Bereits vor zwei Jahren war der 29-Jährige mit Willem II in die Ehrendivision aufgestiegen, in der Vorsaison nach einer schier unendlich scheinenden Misserfolgsserie aber prompt wieder abgestiegen – u.a. auch darüber hatte er vor wenigen Wochen mit krone.at in einem ausführlichen Interview gesprochen (siehe oben) ...
Die Scharte des Abstiegs ist mit dem Triumph gegen Volendam nunmehr ausgemerzt ...
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