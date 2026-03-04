Trafobrand in Graz führte zu Stromausfällen

Am Mittwoch in den Morgenstunden kam es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem Stromausfall. Grund dafür war ein Trafobrand in der Sandgasse. „In der Hochspannungsanlage bildete sich im Zuge von Wartungsarbeiten ein enormer Lichtbogen, der die beiden anwesenden Techniker unbestimmten Grades verletzte. Diese wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz. Mittlerweile befinden sie sich in häuslicher Pflege.