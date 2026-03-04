Trafobrand in Graz führte zu Stromausfällen

Rund 2000 Grazer Haushalte waren Mittwochfrüh für kurze Zeit ohne Strom. Grund dafür war ein Trafobrand, bei dem auch zwei Techniker verletzt wurden.
Am Mittwoch in den Morgenstunden kam es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem Stromausfall. Grund dafür war ein Trafobrand in der Sandgasse. „In der Hochspannungsanlage bildete sich im Zuge von Wartungsarbeiten ein enormer Lichtbogen, der die beiden anwesenden Techniker unbestimmten Grades verletzte. Diese wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz. Mittlerweile befinden sie sich in häuslicher Pflege.
Um den Brand zu löschen musste der Energieversorger vorübergehend den Strom abdrehen, rund 2000 Haushalte waren betroffen – der Großteil davon allerdings nur wenige Minuten. Nur in der direkten Nachbarschaft kam es zu längeren Ausfällen: „Daher überprüften wir die dortigen Aufzugsanlagen auf etwaige eingeschlossene Personen“, so die Berufsfeuerwehr. Im Laufe des Nachmittags hatten alle Haushalte wieder Strom.
