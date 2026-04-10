Upper Austria Ladies
LIVE: Tagger loses first set in all-Austrian matchup
Anastasia Potapova wins the all-Austrian match against 18-year-old Lilli Tagger 7-6 (9-7), 6-0 at the Upper Austria Ladies, the WTA 500 tournament in Linz, and advances to the semifinals.
Here is the live ticker:
Andreeva Advancest
s Top-seeded Mirra Andreeva has reached the semifinals of the WTA 500 tournament in Linz, where she will face Romanian Elena-Gabriela Ruse. On Friday, the 18-year-old Russian defeated Sorana Cirstea of Romania in the quarterfinals after a hard-fought match, winning 7-6(4), 4-6, 6-2. Cirstea’s compatriot Ruse had previously eliminated fourth-seeded Latvian Jelena Ostapenko 4-6, 6-4, 6-1 in the first quarterfinal match of the day.
Donna Vekic of Croatia and Karolina Pliskova of the Czech Republic will battle it out for the final semifinal spot.
Upper Austria Ladies (WTA500, €1.049 million, clay/indoor)
Quarterfinals:
Anastasia Potapova (AUT) – Lilli Tagger (AUT) 7-6(7), 6-0
Mirra Andreeva (RUS-1) – Sorana Cirstea (ROU-5) 7-6(4), 4-6, 6-2
Elena-Gabriela Ruse (ROU) – Jelena Ostapenko (LAT-4) 4-6, 6-4, 6-1
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