LIVE: Tagger loses first set in all-Austrian matchup



Andreeva Advancest

s Top-seeded Mirra Andreeva has reached the semifinals of the WTA 500 tournament in Linz, where she will face Romanian Elena-Gabriela Ruse. On Friday, the 18-year-old Russian defeated Sorana Cirstea of Romania in the quarterfinals after a hard-fought match, winning 7-6(4), 4-6, 6-2. Cirstea’s compatriot Ruse had previously eliminated fourth-seeded Latvian Jelena Ostapenko 4-6, 6-4, 6-1 in the first quarterfinal match of the day.