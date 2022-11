ÖSV-Skicrosser lässt Weltstars erneut alt aussehen

„Zwei Rennen, zwei Siege - viel besser geht es nicht“, jubelte der Kästle-Pilot nach seinem beeindruckenden Doppelschlag am Pitztaler Gletscher. „Natürlich tun solche Ergebnisse brutal gut und geben mir auch jede Menge Selbstvertrauen. Allerdings war es heute unter Anführungszeichen nur ein Europacup. Es würde mich aber sehr freuen, wenn ich meine Leistung auch Anfang Dezember beim Weltcupauftakt in Val Thorens so abrufen könnte.“