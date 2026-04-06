Die „Cats“ sind jetzt queer, ohne Fell und Krallen

Die Dokumentation „Paris Is Burning“ hat die Szene bereits Anfang der 1990er Jahre im Film verewigt. Das Erbe hält auch die Broadway-Produktion in zahlreichen Referenzen an Milieu-Größen hoch. Das Stück ist in vielerlei Hinsicht ein Stilbruch – unter anderem, weil es während der Vorführung auch mal zu einem spontanen Party-Ausbruch kommen kann. Das Publikum kommt vorbereitet, teilweise mit schrillen Outfits und allerlei Utensilien ausgestattet, wie zum Beispiel Fächern, die beim schnellen Auf- und Zuschlagen laute Klack-Geräusche produzieren. Das „Fan-Clacking“ ist fester Bestandteil der LGBTQ+-Ballroom- und Rave-Szene.