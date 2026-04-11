Remis im Westderby

Bregenz verpasst Chance auf ersten Auswärtssieg

Handball - Das Magazin
11.04.2026 20:39
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Knapp vorbei ist auch daneben! Bregenz Handball bleibt auch nach dem West-Derby bei Handball Tirol ohne Auswärtssieg im Grunddurchgang. Beim 31:31 vergibt Dumcius wenige Sekunden vor Schluss die Chance auf den Siegestreffer. Im Video sehen Sie die höchstdramatische Partie im Zusammenschnitt!

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