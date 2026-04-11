Bregenz verpasst Chance auf ersten Auswärtssieg

Knapp vorbei ist auch daneben! Bregenz Handball bleibt auch nach dem West-Derby bei Handball Tirol ohne Auswärtssieg im Grunddurchgang. Beim 31:31 vergibt Dumcius wenige Sekunden vor Schluss die Chance auf den Siegestreffer. Im Video sehen Sie die höchstdramatische Partie im Zusammenschnitt!