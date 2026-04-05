22.000 Besucher feierten Osterparty in Ischgl

Beats und verschneite Hänge

Mitreißende Musik und das Panorama der Alpenkulisse begeisterten das Publikum bis in den Nachmittag hinein. Immer wieder suchte der DJ die Nähe zu den Fans und ließ die Energie zwischen Bühne und Zuschauerraum förmlich hin- und herfließen. Die Beats hallten über die verschneiten Hänge, während Wintersportler und Konzertgäste gleichermaßen Teil dieses außergewöhnlichen Moments wurden. Selbst nach den letzten Tracks blieb die euphorische Stimmung noch lange spürbar und machte das Konzert zu einem unvergesslichen Highlight.