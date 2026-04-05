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Superstar Robin Schulz

22.000 Besucher feierten Osterparty in Ischgl

Tirol
05.04.2026 20:00
(Bild: TVB Paznaun – Ischgl)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Das „Top of the Mountain Easter Concert“ am heutigen Ostersonntag auf der Idalp in Ischgl verwandelte die Tourismusregion zum wahren Festival. 22.000 Besucher feierten mit Superstar Robin Schultz und dem Joker Popart Club den Startschuss für den „Spring Blanc“.

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Strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel, jede Menge Neuschnee und internationale Beats – die Voraussetzungen für das „Top of the Mountain Easter Concert“ am Sonntag in Ischgl waren ideal. 22.000 Wintersportler und Musikfans erlebten dort ein wahres Musikfest.

Den Auftakt lieferte der Joker Popart Club mit einem energiegeladenen Set und visuellen Highlights. Die Formation verbindet Pop mit internationalen Einflüssen und präsentierte neu interpretierte Mashups bekannter Songs in einem modernen, tanzbaren Stil. Die Band überzeugte nicht nur musikalisch, sondern auch mit auffälligen, pop-art-inspirierten Outfits und stimmte das Publikum perfekt auf den Main Act ein.

Der Joker Popart Club verbindet Pop mit internationalen Einflüssen.
Der Joker Popart Club verbindet Pop mit internationalen Einflüssen.(Bild: TVB Paznaun – Ischgl)

Im Anschluss übernahm Star-DJ Robin Schulz die Bühne. Er betrat mit bester Laune die Ischgl Stage und eroberte sofort das Podium wie auch die Menge für sich, als er auf den DJ-Tisch stieg und die Idalp auf 2.300 Metern Höhe in eine vibrierende Open-Air-Partyzone verwandelte. Mit internationalen Hits wie „Speechless“, „Prayer x A Feeling“, „Flames“ und „What’s a Girl to do in 25“ sowie seinen charakteristischen Sounds zwischen Deep House, Electro und Pop sorgte er für pulsierende Festivalstimmung mitten im Skigebiet.

(Bild: TVB Paznaun – Ischgl)
(Bild: TVB Paznaun – Ischgl)

Beats und verschneite Hänge
Mitreißende Musik und das Panorama der Alpenkulisse begeisterten das Publikum bis in den Nachmittag hinein. Immer wieder suchte der DJ die Nähe zu den Fans und ließ die Energie zwischen Bühne und Zuschauerraum förmlich hin- und herfließen. Die Beats hallten über die verschneiten Hänge, während Wintersportler und Konzertgäste gleichermaßen Teil dieses außergewöhnlichen Moments wurden. Selbst nach den letzten Tracks blieb die euphorische Stimmung noch lange spürbar und machte das Konzert zu einem unvergesslichen Highlight.

(Bild: TVB Paznaun – Ischgl)

Auftakt für Spring Blanc: Ischgl startet in Event-Frühling
Mit dem „Top of the Mountain Easter Concert“ fiel zugleich der Startschuss für die Eventreihe „Spring Blanc“, die den Winter in Ischgl bis in den Mai hinein verlängert. Das Programm verbindet Sonnenskilauf mit musikalischen Top-Acts, kulinarischen Erlebnissen und alpinem Lifestyle.

Zu den Highlights zählen unter anderem das „Top of the Mountain Spring Concert“ mit Ben Zucker am 19. April, das Internationale Frühlings-Schneefest mit Beatrice Egli am 25. April sowie das legendäre „Top of the Mountain Closing Concert“ mit Christina Aguilera am 2. Mai.

Ergänzt wird das Angebot durch Genussformate wie „dine.around“ (11. April), „grenzenlos.kulinarisch“ (12. April) oder entspannte „sun.downer“-Events (10. und 24. April) – und macht den Frühling in Ischgl zu einer der vielseitigsten und genussreichsten Zeiten der Saison.

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