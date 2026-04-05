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Bei Remis gegen Austin

Messi und Suarez weihen Stadion mit Treffern ein

Fußball International
05.04.2026 11:08
Lionel Messi traf zum zwischenzeitlichen 1:1.
Lionel Messi traf zum zwischenzeitlichen 1:1.(Bild: AFP/GIORGIO VIERA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lionel Messi und Luis Suarez haben am Samstag (Ortszeit) bei der Stadioneröffnung ihres Klubs Inter Miami getroffen. Die Ex-Barcelona-Stars erzielten beim 2:2 gegen Austin FC jeweils den Ausgleich.

0 Kommentare

Im neuen Nu Stadium nahe von Miamis Flughafen finden 26.700 Fans Platz. Bisher hatte der Verein seine Heimspiele in Fort Lauderdale ausgetragen.

Einen Torerfolg gab es auch für Hannes Wolf – der Steirer scorte beim Heim-1:1 seines Vereins New York City FC gegen St. Louis.

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