ORF gehört allen | Raus mit der Politik!

Raus mit der Politik! Tatsächlich regen sich die Menschen maßlos über den ORF und die Umstände drumherum auf, wie die Rückmeldungen der „Krone“-Leser auf unseren Aufruf, sich im Rahmen der „Stimme Österreichs“ zu Wort zu melden, beweisen. Es regt auf, wenn man Monat für Monat brav zahlen muss, während der ORF an der Spitze verlottert. Wenn sich dort Gagenkaiser mit zweifelhafter Moral breitgemacht haben und wenn Stiftungsräte, die den ORF kontrollieren müssten, selbst völlig unkontrolliert Geschäften nachgehen, die unter die Lupe genommen gehörten. Die Politik lässt sie aber gewähren, solange diese ihren Einfluss auf den ORF absichern. Sie hat uns Gebührenzahlern den ORF entrissen und in die Hände von Politvasallen gelegt. Die „Krone“-Leser als „Stimme Österreichs“ haben eine klare Botschaft: Der öffentlich-rechtliche Sender gehört uns. Es hat endlich zu gelten: Wer zahlt, schafft an. Raus mit der Politik aus dem ORF!