Einbrecher bedienten sich in Tiroler Gasthof

In der Nacht auf Sonntag suchten bislang unbekannte Täter einen Gasthof in Hart im Zillertal heim. Die Einbrecher stahlen dabei Bargeld von weit über 1000 Euro
Die bislang unbekannten Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Sonntag Zutritt in den Gasthof. Sie stiegen zwischen 23 Uhr und 5.50 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in die Büroräumlichkeiten ein.
Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von weit über 1000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.
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