Chefin von Transportfirma schlittert in die Pleite

Wieder eine Pleite in der Transportbranche in Tirol: Die Betreiberin einer Firma, die im Kleintransportgewerbe aktiv ist, musste einen Antrag auf Insolvenzeröffnung stellen, wie der Kreditschutzverband von 1870 mitteilte.
Ob und wie viele Angestellte betroffen sind, war zunächst unklar. Die Schuldnerin Frau Y. aus Hall habe „in ihrem Insolvenzeröffnungsantrag“ ausgeführt, „dass die Leasingkraftfahrzeuge bereits an den Leasinggeber zurückgestellt seien. Daher erwarten wir, dass es zu einer Schließung des Unternehmens der Schuldnerin im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens kommen wird“, heißt es vom Kreditschutzverband weiter.
Höhe der Verbindlichkeiten nicht bekannt
Auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtete von der Eröffnung des Konkursverfahrens, nachdem Frau Y. „ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich aktuell keine seriösen Angaben machen lassen. Auch über die Gründe der Insolvenz liegen noch keine Informationen vor.
Zwei Verfahrenseröffnungen in zwei Tagen
Erst in der Vorwoche hatten zwei Pleiten in der Logistikbranche für Aufsehen gesorgt. Am Montag war über das Vermögen der Tiroler Firma Nothegger Transport Logistik GmbH am Landesgericht Innsbruck aufgrund eines Gläubigerantrags ein Konkursverfahren eröffnet worden.
Tags darauf wurde dann über eine weitere Transportfirma ein Insolvenzverfahren eröffnet. Betroffen war die „Aksoy Transporte KG“ mit Sitz in Absam, die laut eigenen Angaben 16 Mitarbeiter beschäftigt.
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