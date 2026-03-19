Chefin von Transportfirma schlittert in die Pleite

Ob und wie viele Angestellte betroffen sind, war zunächst unklar. Die Schuldnerin Frau Y. aus Hall habe „in ihrem Insolvenzeröffnungsantrag“ ausgeführt, „dass die Leasingkraftfahrzeuge bereits an den Leasinggeber zurückgestellt seien. Daher erwarten wir, dass es zu einer Schließung des Unternehmens der Schuldnerin im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens kommen wird“, heißt es vom Kreditschutzverband weiter.