Bulls feuern Profi nach „Pride Month“-Kritik

Lakers-Star LeBron James schaffte in der Partie das 125. Triple-Double seiner Karriere, der 41-Jährige kam auf 21 Punkte, zehn Rebounds und zwölf Assists. Für die Kalifornier war es der Sieg in Serie bzw. der zwölfte in den letzten 13 Partien. Victor Wembanyama führte unterdessen die San Antonio Spurs mit 41 Zählern zu einem 129:114-Erfolg gegen die Chicago Bulls. Der 22-jährige Franzose erzielte zudem das schnellste Double-Double der NBA-Geschichte: Schon nach 8:31 Minuten hielt Wembanyama bei jeweils zehn Punkten und Rebounds.