Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

„Billiger Aktionismus“ | Das ist zu billig

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

„Billiger Aktionismus“. Wie sie es macht, ist es falsch! Beschließt die Regierung nach tagelangen nachdrücklichen Forderungen aus den verschiedensten Richtungen, die durch den Iran-Krieg ausgelöste Explosion der Spritpreise zu begrenzen, dann bekommt sie umgehend „eine auf den Deckel“. Und rasch ist da angesichts der raschen Regierungs-Reaktion höchst kritisch von „billigem Aktionismus“ die Rede. Wartet die Bundesregierung nicht auf eine europaweite Regelung zu einem Alterslimit bei der Nutzung von Social Media, was bekanntlich beim EU-Tempo bis zum sprichwörtlichen St. Nimmerleinstag dauern kann, sondern beschließt schon jetzt ein österreichisches Alterslimit auf voraussichtlich 14 Jahre, so ist von „Zensurhammer“ und „Frontalangriff auf die Meinungs- und Informationsfreiheit junger Menschen“ die Rede. Und, eh klar, von „billigem Aktionismus“.

0 Kommentare

Das ist zu billig. Nein, man muss mit der Dreier-Koalition kein Mitleid haben. Allzu viel gelingt ihr mäßig, allzu viel hat sie noch längst nicht angepackt, vieles wird zwischen den drei so unterschiedlichen Parteien zerredet und endlos verhandelt. Fast wäre man geneigt zu sagen: „zerhandelt“. Aber wenn es Türkise, Rote und Pinke dann doch einmal schaffen, sich in überschaubar kurzer Frist auf Regelungen zu einigen, dann wird man zwar über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen diskutieren können und müssen. Aber jede Entscheidung der Regierung schlicht als „billigen Aktionismus“ abzutun – das ist zu billig.

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
18.03.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Christopher Seiler bei seiner Drogen-Beichte. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand jetzt ...
Nach Kokain-Beichte
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
Blickt zuversichtlich in die Zukunft: Lisa Hauser.
Lisa Hauser hört auf
„Bin nicht mehr bereit, Sport alles unterzuordnen“
Auf einem Lagerplatz wurde literweise Diesel in Kanister abgefüllt und dann abtransportiert.
Krone Plus Logo
„Wie in Fernsehserie“
So überführte Firmenchef diebische Mitarbeiter
Eine Tankstelle in Monza (Archivbild)
1 Milliarde an Kosten
Regierung billigt Paket: Italien senkt Spritpreise
Immer wieder werden Richter oder Staatsanwälte im Landl respektlos behandelt.
„Komm raus – kämpfen“
Teenager beschimpfen Richter und Justizwache
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
210.394 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
164.704 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
144.316 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2411 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1767 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1242 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Guten Morgen Newsletter
1 Milliarde an Kosten
Regierung billigt Paket: Italien senkt Spritpreise
„Förderwahnsinn“
Anfragenserie: ÖVP fühlt den Grünen auf den Zahn
Krone Plus Logo
Wer ist Balen Shah?
Vom Battle-Rapper zum Premierminister Nepals
Irans Botschafter:
„Wir sind bereit für einen langen Krieg“
Talk zur Graz-Wahl
Elefantenrunde: Nur einmal gab es Bierzeltstimmung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf