„Billiger Aktionismus“ | Das ist zu billig

„Billiger Aktionismus“. Wie sie es macht, ist es falsch! Beschließt die Regierung nach tagelangen nachdrücklichen Forderungen aus den verschiedensten Richtungen, die durch den Iran-Krieg ausgelöste Explosion der Spritpreise zu begrenzen, dann bekommt sie umgehend „eine auf den Deckel“. Und rasch ist da angesichts der raschen Regierungs-Reaktion höchst kritisch von „billigem Aktionismus“ die Rede. Wartet die Bundesregierung nicht auf eine europaweite Regelung zu einem Alterslimit bei der Nutzung von Social Media, was bekanntlich beim EU-Tempo bis zum sprichwörtlichen St. Nimmerleinstag dauern kann, sondern beschließt schon jetzt ein österreichisches Alterslimit auf voraussichtlich 14 Jahre, so ist von „Zensurhammer“ und „Frontalangriff auf die Meinungs- und Informationsfreiheit junger Menschen“ die Rede. Und, eh klar, von „billigem Aktionismus“.