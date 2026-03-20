Zu Besuch in allen Gemeinden des Bundeslandes

Wenn einer behaupten kann, Niederösterreich wie seine Westentasche zu kennen, ist es wohl Gerald Stutz. Er war bereits in jeder einzelnen Kommune des größten Bundeslandes.
Von A wie Alland bis Z wie Zwettl – 573 Gemeinden zählt Niederösterreich. Und Gerald Stutz war bereits in jeder von ihnen. Der Oberösterreicher ist wohl das, was man einen echten Weltenbummler nennt. 129 Länder hat er bereits besichtigt und 36-mal die Erde umrundet.
Nicht nur die große, weite Welt
Doch 2005 kam Stutz mit seiner mittlerweile verstorbenen Ehefrau auch auf eine andere Idee. „Damit ich nicht nur die große weite Welt, sondern auch meine schöne Heimat noch besser kennenlerne, habe ich beschlossen, alle Gemeinden in Österreich zu besuchen“, erinnert sich der 62-Jährige.
Der Bankangestellte begann zunächst mit seinem Heimatbundesland. Es folgten Salzburg, das Burgenland und Kärnten. Und nun war Niederösterreich – es hat mit 573 die meisten Gemeinden – an der Reihe. Jeder Besuch wurde mit einem Foto dokumentiert, natürlich direkt vor der jeweiligen Ortstafel.
Mehr als 2000 Besuche
Mit Jahresbeginn hat er österreichweit bereits 2092 Kommunen einen Besuch abgestattet. „Die restlichen Bundesländer sind schon in Arbeit“, schmunzelt Stutz.
Besuch bei Landesspitze
Ebenso Tradition ist es für den 62-Jährigen, nach „Vollendung“ eines Bundeslandes die politische Landesspitze zu besuchen. So traf Stutz kürzlich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing. Beide sind begeistert von dem außergewöhnlichen Reiseabenteuer. „Gerald Stutz ist nicht einfach nur durchgefahren, er hat unsere Gastfreundschaft erlebt, regionale Schmankerln und gute Weine“, so Mikl-Leitner. Witziges Detail: Wilfing und Stutz hatten sich bereits einmal getroffen – beim Besuch der Gemeinde Schrattenberg 2023.
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