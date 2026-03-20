Zu Besuch in allen Gemeinden des Bundeslandes

Besuch bei Landesspitze

Ebenso Tradition ist es für den 62-Jährigen, nach „Vollendung“ eines Bundeslandes die politische Landesspitze zu besuchen. So traf Stutz kürzlich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing. Beide sind begeistert von dem außergewöhnlichen Reiseabenteuer. „Gerald Stutz ist nicht einfach nur durchgefahren, er hat unsere Gastfreundschaft erlebt, regionale Schmankerln und gute Weine“, so Mikl-Leitner. Witziges Detail: Wilfing und Stutz hatten sich bereits einmal getroffen – beim Besuch der Gemeinde Schrattenberg 2023.