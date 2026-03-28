Rangnick: „Keine Kritik, aber ich war überrascht“

Ralf Rangnicks Einschätzungen zum Spiel gegen Ghana! Im Video (oben) sehen und hören Sie, wie der Teamchef den 5:1-Sieg bewertet, was er zu den Debütanten sagt, wieso ihn die viele Kinder im Stadion begeistert haben und warum er vom Borussia Dortmund bezüglich Deutsch-Unterricht für Carney Chukwuemeka überrascht ist (im Video ab Minute 4:24).