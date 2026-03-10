58-Jähriger bei Unfall mit Tuk-Tuk schwer verletzt

Das bestellen Österreicher online am liebsten
In Gamlitz in der Steiermark wurde ein 58-jähriger Mann am Dienstag schwer verletzt. Er kam mit seinem Dreiradfahrzeug von der Fahrbahn ab. Ursache dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein.
Dienstagfrüh gegen 8.30 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Dreiradfahrzeug auf der B69 von Leutschach kommend in Richtung Gamlitz (Bezirk Leibnitz) unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Lenker aufgrund eines akuten medizinischen Zustands die Kontrolle über seinen Tuk-Tuk verloren haben.
Mann musste reanimiert werden
Infolgedessen kam das Fahrzeug von der Straße ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der Mann musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Er wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht.
